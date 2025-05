La foto sui social Baggio si complimenta con Italiano | Un grande successo

Roberto Baggio, icona del calcio italiano, ha espresso i propri complimenti a Vincenzo Italiano per il trionfo del Bologna nella Coppa Italia. L'allenatore, in un anno di grande successo, ha ricevuto l'ammirazione di uno dei più grandi attaccanti della storia, sottolineando l'importanza di questo risultato. L'incontro si è tenuto a Bologna il 25 maggio 2025, celebrando un momento significativo per tutto il club.

Bologna, 25 maggio 2025 – ‘Complimenti, Vincenzo, per il tuo successo’. Così Roberto Baggio, ex calciatore e uno dei più grandi attaccanti di tutti i tempi, si è complimentato con Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, per la stagione e la conquista della Coppa Italia. L’incontro è avvenuto al ristorante Tramvia, a Casalecchio, diventato ormai un ritrovo dei giocatori rossoblù, la foto è stata postata sul profilo Instagram di Baggio, che è stato anche ambassador della Coppa Italia e ha consegnato il trofeo nelle mani dei vincitori. Baggio, 58 anni, ha giocato con la maglia del Bologna nella stagione 1997-98, dove segnò ben 22 gol, il suo record personale, contribuendo alla conquista di un posto nella coppa Intertoto... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La foto sui social, Baggio si complimenta con Italiano: “Un grande successo”

