La Fondazione Falcone e il minuto di silenzio anticipato | Abbiamo fatto una papera ma Orlando dovrebbe tacere

Il 23 maggio, Palermo si riunisce attorno all'Albero Falcone per commemorare le vittime della mafia, ma ogni anno emergono polemiche strumentalizzate. La Fondazione Falcone critica le strumentalizzazioni politiche di questo momento di memoria collettiva, sottolineando come la vera lotta all'antimafia non debba essere un'arma ideologica. In questo contesto, anche il "minuto di silenzio anticipato" diventa oggetto di discussione, rendendo urgente una riflessione sincera e

"Ogni anno, il 23 maggio, Palermo si stringe attorno all’Albero Falcone. E ogni anno, puntualmente, c’è chi cerca di trasformare un momento di memoria collettiva in un pretesto per polemiche di parte ideologica, facendo politica con l’antimafia. Oggi come allora". Lo scrive la Fondazione Falcone... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - La Fondazione Falcone e il minuto di silenzio anticipato: "Abbiamo fatto una papera, ma Orlando dovrebbe tacere"

