La festa dello scudetto del Napoli col bus scoperto non è per i tifosi i tifosi lunedì alle 15 lavorano

Lunedì 27 maggio alle 15, il Napoli celebra ufficialmente il suo scudetto. Tuttavia, la festa con il bus scoperto sembra rivolgersi più ai politici e agli eletti che ai tifosi, i quali invece lavorano. Una celebrazione che rischia di dimenticare il vero cuore del popolo azzurro, trasformandosi in una passerella. Una data importante per i tifosi, ma che solleva anche dubbi sulla vera natura di questa celebrazione.

La festa dello scudetto del Napoli col bus scoperto non è per i tifosi, i tifosi lunedì alle 15 lavorano Lunedì alle 15? La festa dello scudetto dimentica il suo popolo e diventa passerella politica per pochi eletti. Lunedì 27 maggio, ore 15. Il Napoli celebra ufficialmente lo scudetto. Una data che dovrebbe essere festa collettiva, orgoglio cittadino, abbraccio di un popolo intero. Eppure, questa celebrazione sembra più una beffa che un trionfo: in pieno orario lavorativo, in un giorno feriale. Ma per chi è davvero questa festa? Molti napoletani, quelli che hanno vissuto ogni sofferenza e gioia del club, saranno chiusi in ufficio, dietro un bancone, su un autobus o in un’aula scolastica ( sono chiuse solo le scuole della I Municipalità... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La festa dello scudetto del Napoli col bus scoperto non è per i tifosi, i tifosi lunedì alle 15 lavorano

