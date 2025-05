La Ferrari del 2001 di Schumacher batte ogni record | ecco quanto è stata pagata

Nel 2001, la Ferrari F2001 di Michael Schumacher ha segnato un'epoca, battendo record su record sul circuito. Di recente, la storica monoposto è stata venduta all'asta per quasi 16 milioni di euro, diventando così la più costosa mai venduta appartenuta al leggendario pilota tedesco. Un’asta che celebra non solo un’auto, ma anche la grandezza di un campione che ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo della Formula 1.

Per quasi 16 milioni di euro, la F2001 di Michael Schumacher è diventata la monoposto più costosa venduta all'asta appartenuta al campione tedesco della Ferrari... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Ferrari del 2001 di Schumacher batte ogni record: ecco quanto è stata pagata

Scopri altri approfondimenti

"Il mio cuore batte per la Ferrari"

Il mio cuore batte per la Ferrari. Lo ammetto, ci sono tanti piloti che tifo, ma se sono qui, è soprattutto per Charles Leclerc.

Verstappen torna re ad Imola, batte le McLaren di Norris e Piastri: gran rimonta delle Ferrari

Max Verstappen torna protagonista vincendo il Gran Premio di Imola 2025, superando Norris e Piastri. La Ferrari compie una poderosa rimonta, con Hamilton e Leclerc che conquistano punti preziosi, mentre le McLaren non riescono a contenere l’assalto del campione olandese.

Lewis Hamilton si emoziona a Imola: “È stato come tornare ai tempi di Michael Schumacher in Ferrari”

Lewis Hamilton si emoziona ad Imola, rivivendo i tempi di Michael Schumacher in Ferrari. L'abbraccio del pubblico italiano e il ricordo del leggendario tedesco rendono indimenticabile il suo debutto con la casa di Maranello, concluso con una straordinaria rimonta fino al quarto posto.

Ne parlano su altre fonti

La Ferrari del 2001 di Schumacher batte ogni record: ecco quanto è stata pagata

Si legge su ilgiornale.it: Per quasi 16 milioni di euro, la F2001 di Michael Schumacher è diventata la monoposto più costosa venduta all'asta appartenuta al campione tedesco della Ferrari ...

Ferrari di Michael Schumacher del 2001 venduta all'asta per 16 milioni di euro: fra le più costose di sempre

Scrive informazione.it: La Ferrari F2001 guidata da Michael Schumacher nella stagione che gli valse il suo quarto titolo mondiale (il secondo con la Rossa) è stata… Leggi ...

Ferrari F2001 di Michael Schumacher venduta: è la più cara di sempre del tedesco

Si legge su auto.everyeye.it: Ferrari F2001 di Michael Schumacher venduta: è la più cara di sempre del tedesco Ferrari F2001 di Michael Schumacher venduta ...

Schumacher And Montoya Battle In Austria | 2001 Austrian Grand Prix