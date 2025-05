La febbre dell’oro nel Sahel | la storia di James che ha scoperto dentro di sé ciò che cercava lontano

La storia di James nel Sahel narra di quando, partendo dal Sud Sudan nel 2021, ha cercato oro attraversando Sudan e Ciad. Durante il suo viaggio, ha lavorato in miniere aurifere, accumulando qualche centinaio di miglia. Attraverso questa esperienza, ha scoperto dentro di sé ciò che cercava lontano, vivendo la febbre dell'oro non solo come ricerca materiale, ma anche come scoperta personale.

Partito dal Paese più ‘giovane’ del mondo, il Sud Sudan, James si è prefisso di cercare l’oro ovunque si trovasse. Parte dalla capitale Juba nel 2021 e passa nell’altro Sudan per raggiungere il Ciad. Lavora per qualche mese in una zona aurifera e riesce a mettere da parte qualche centinaio di migliaia di franchi locali. Di ritorno dalle miniere è derubato dai banditi di quanto aveva faticosamente risparmiato. Arriva in Libia e vi rimane il tempo necessario per capire di andare dove l’oro è a portata di mano, per esempio nel confinante Niger. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La febbre dell’oro nel Sahel: la storia di James, che ha scoperto dentro di sé ciò che cercava lontano

