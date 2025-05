‘La Fagianata’ di Magrini | Del Toro vince il Giro d’Italia Tiberi obiettivo podio Roglic inspiegabile

Nel Giro d'Italia, la "fagianata" di Magrini si trasforma in realtà con la vittoria di Tiberi, mentre Roglic vive un momento critico. Il suo stacco in salita, inspiegabile per la sua classe, solleva interrogativi sulla sua condizione. Nonostante i tentativi di recupero con l'aiuto di Pellizzari e Martinez, la crisi del campione sloveno fa riflettere: in un Grande Giro, una giornata no può succedere, ma le aspettative restano alte.

LA CRISI DI ROGLIC. Da come si è staccato pensavo che prendesse anche di più, è stato aiutato da Pellizzari e Martinez. Inspiegabile in una salita non così difficile, ma evidentemente non sta bene. Non so cosa abbia avuto, ma in un Grande Giro a tappe ci sta la giornata storta. Se è una giornata storta può anche essersi salvato, se invece è legato al fatto che è caduto o ad altre cose non è dato sapere. Ieri non lo avevo visto male, era rimasto coinvolto nella caduta, aveva perso tempo ma era rimasto quinto. Oggi è un crollo dovuto al fatto che la classifica è molto corta, non sono convinto di dire che è spacciato...

