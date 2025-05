La donna travolta dalla ruspa in spiaggia | Lo stesso uomo uccise mio nonno nel 2022

In un tragico giro del destino, la vita di un'altra innocente è stata spezzata dalla stessa mano che un tempo ha strappato via mio nonno. Con profonda rabbia e un dolore che si riaccende, mi trovo di fronte a un ciclo di violenza che sembra non avere fine. Ogni notizia di queste morti mi riporta indietro, evocando ricordi strazianti e una giustizia che pare assente.

«Con profonda rabbia e un dolore che torna a farsi vivo, apprendo una notizia che mi sconvolge: la stessa persona che ha causato l’incidente in cui è morto mio nonno, un uomo che non meritava una fine tanto ingiusta, ha tolto la vita a un’altra innocente, ancora una volta sempre alla guida. Tutto questo è inaccettabile». Lo ha scritto sui social Caterina Fedi, nipote di Giuseppe Quercioli... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La donna travolta dalla ruspa in spiaggia: "Lo stesso uomo uccise mio nonno nel 2022"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tragedia a Pinarella di Cervia: donna travolta e uccisa da ruspa in spiaggia

Una tragedia si è verificata a Pinarella di Cervia, dove una donna è stata tragicamente investita e uccisa da una ruspa mentre si trovava in spiaggia.

Cervia, tragedia in spiaggia: donna travolta e uccisa da una ruspa sotto gli occhi dei bagnanti

Una tragedia sconvolge Cervia: una donna è stata travolta e uccisa da una ruspa sotto gli occhi dei bagnanti.

Donna travolta e uccisa da una ruspa mentre prende il sole in una spiaggia nel Ravennate

Una donna è stata tragicamente investita e uccisa da una ruspa mentre prendeva il sole a Pinarella di Cervia, nel Ravennate.

Se ne parla anche su altri siti

Cervia, donna travolta da una ruspa in spiaggia. L'autista: "Tragedia immane, non mi capacito"

Riporta msn.com: Una donna di 66 anni è morta sulla spiaggia di Pinarella di Cervia, litorale ravennate, dopo essere stata investita da un mezzo - un trattore - che si stava occupando della pulizia e del ripascimento ...

Elisa Spadavecchia uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia: l'uomo alla guida aveva un precedente per omicidio stradale. «Lavori non autorizzati»

Secondo ilmessaggero.it: Nell'ultimo fine settimana di maggio stava prendendo il sole in spiaggia a Pinarella di Cervia, a due passi dal mare, quando è stata travolta e uccisa da una ruspa, che stava sistemando ...

Travolta e uccisa da una ruspa, vittima era un'insegnante vicentina

ansa.it scrive: Aveva 66 anni, era un'insegnante e si chiamava Elisa Spadavecchia, la donna, residente nella provincia di Vicenza, che in mattinata è stata travolta e uccisa da una ruspa che stava lavorando sulla spi ...

Donna travolta e uccisa da ruspa in spiaggia a Cervia. Il sindaco: «Erano lavori abusivi» #notizie