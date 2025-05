Durante il compleanno di Aurelio De Laurentiis, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, è stato protagonista di una domanda intrigante: «Ora non andrai mica alla Juve?». Festeggiando i 76 anni del presidente, Conte ha partecipato alla festa dopo aver conquistato insieme il quarto scudetto. Tra allegria e attese, questa domanda ha attirato l’attenzione, sollevando curiosità sul futuro dell’allenatore e sui possibili cambiamenti in Serie A.

Alla festa per i 76 anni di Aurelio De Laurentiis era presente, tra tutti, il tecnico del Napoli Antonio Conte, con cui De Laurentiis ha festeggiato venerdì la vittoria del quarto scudetto. La domanda fatidica a Conte al compleanno di De Laurentiis: «Ora non andrai mica alla Juve?». Repubblica riporta, nell’edizione odierna, un retroscena della serata: L’arrivo a Ischia alle 19:15, applausi e selfie, sorrisi finalmente distesi. «Grande mister, ora non andrai mica alla Juve?». Lui sghignazza e non smentisce, ma neppure conferma: «Godiamoci la festa». Non è chiaro chi abbia fatto la domanda a Conte; tuttavia, le voci su un possibile ritorno sulla panchina bianconera si stanno facendo sempre più insistenti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it