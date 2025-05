La dipendenza dalle nuove tecnologie e gli effetti neurologici | alterazione dell' umore ansia e diminuzione dell' autocontrollo

La dipendenza dalle nuove tecnologie può causare alterazioni dell’umore, ansia e ridotto autocontrollo, con effetti neurologici e disturbi comportamentali che interessano età pediatrica, giovanile e adulta. Questi effetti potrebbero avere conseguenze future significative. La dipendenza, derivando dal termine “dipendere”, indica un legame compulsivo che può compromettere la salute mentale e il funzionamento quotidiano.

Gli effetti neurologici dei device e i disturbi del comportamento da essi causati in età pediatrica, giovanile e adulta, avrebbero infatti una portata rilevante anche in fatto di eventuali conseguenze future Etimologicamente derivante da dipendere, il significato della parola “dipendenza” si 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La dipendenza dalle nuove tecnologie e gli effetti neurologici: alterazione dell'umore, ansia e diminuzione dell'autocontrollo

Contenuti che potrebbero interessarti

Al Meyer nuove tecnologie e spazi a misura di bambino per accogliere e curare al meglio

Al Meyer, le nuove tecnologie e gli spazi progettati su misura per i bambini rivoluzionano l'accoglienza e la cura.

Nuove lavatrici Whirlpool 2025: una fusione di tecnologie all'avanguardia e design elegante

Scopri le innovative lavatrici Whirlpool 2025, dove tecnologia all'avanguardia incontra un design elegante.

Agrofutura, un viaggio tra le sfide dell’agricoltura contemporanea tra sostenibilità e nuove tecnologie

Agrofutura, il festival che si terrà a Bologna il 16 maggio 2025, esplora le sfide dell'agricoltura contemporanea, intrecciando sostenibilità e innovazione tecnologica.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sempre connessi, sempre più soli: il nodo della dipendenza digitale

Scrive agendadigitale.eu: La dipendenza da smartphone ci connette ma ci allontana. Cosa accade davvero alle nostre relazioni? Viaggio nei silenzi dell'iperconnessione.

Tecnofobia: davvero le nuove tecnologie fanno male?

Come scrive encanta.it: Il digitale, e in particolare la sua declinazione ritenuta più pericolosa, soprattutto per i giovani, lo smartphone, viene indicato come causa di disattenzione, ansia, isolamento sociale, sindrome da ...

Dipendenza da dispositivi elettronici: liberarne i giovanissimi è un miracolo riservato alla Scuola

tecnicadellascuola.it scrive: Quale funzione ha la Scuola? Istruire? Educare? Preparare al lavoro? Nì. La Scuola può (e quindi deve) liberare le persone, rendendole indipendenti. Da cosa? Dall’ignoranza, dagli stereotipi, dalle di ...

Dipendenza da smartphone? Il racconto di chi è andato in clinica: "Non era la vita vera"