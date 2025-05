La denuncia del Pd | Parco De Riseis nell' abbandono la giunta Masci sul verde ha fallito

Il degrado del parco De Riseis di Pescara è sotto i riflettori grazie alla denuncia del circolo del PD di Castellammare. Insieme al consigliere regionale Antonio Blasioli e al capogruppo comunale Piero Giampietro, si critica la giunta Masci per l'incuria e l'abbandono del verde. "Dal 2024, scaduta..." è un monito all'amministrazione, chiamata a rispondere alle esigenze di cura e manutenzione dei spazi pubblici.

Degrado e incuria nel parco De Riseis di Pescara, A denunciarlo Il circolo del Pd Castellammare assieme al consigliere regionale Antonio Blasioli e al capogruppo del Pd in Comune Piero Giampietro che attaccano la giunta Masci ancora una volta per la manutenzione del verde: "Dal 2024, scaduta... 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - La denuncia del Pd: "Parco De Riseis nell'abbandono, la giunta Masci sul verde ha fallito"

Contenuti che potrebbero interessarti

Le immagini dell’ultimo incontro tra Emanuele De Maria e Chamila Wijesuriyauna al Parco Nord

Un video dei carabinieri rivela l'ultimo incontro tra Chamila Wijesuriyauna, donna di origine srilankese rinvenuta senza vita nel Parco Nord di Sesto San Giovanni, e il suo assassino, Emanuele De Maria.

Borrelli denuncia la tiktoker Rita De Crescenzo: “Mi ha minacciato”. Lei: “Sarò il tuo incubo”

Il parlamentare Francesco Emilio Borrelli ha denunciato la tiktoker Rita De Crescenzo, accusandola di averlo minacciato.

Denuncia de Il Tempo all'Europarlamento: "Il fascismo in Italia è quello della sinistra"

Durante la recente conferenza stampa del "Gruppo di monitoraggio sullo stato di diritto" della commissione Libe del Parlamento europeo, il direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno, ha espresso preoccupazioni riguardo al fascismo in Italia, attribuendolo alla sinistra.

Se ne parla anche su altri siti

Il Pd di Pescara denuncia la situazione di stallo al parco De Riseis

Si legge su abruzzolive.it: Pescara. "Stamattina come Circolo PD di Pescara Castellammare abbiamo denunciato – insieme al vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Blasioli e ...

Parco de riseis a pescara fermo da oltre un anno, necessaria una svolta urgente per i lavori e la gestione

Lo riporta gaeta.it: Il parco de riseis di Pescara versa in degrado da oltre un anno, con chiusure e strutture inutilizzabili; il circolo Pd di Pescara Castellammare critica la giunta Masci per i ritardi nella riapertura.

Imperia: “Parco Castelvecchio nel degrado”, la denuncia dei consiglieri Bellotti e Verda (PD)

Scrive imperiapost.it: “Ancora una volta siamo costretti a denunciare lo stato di abbandono in cui versa il Parco di Castelvecchio, un’area verde nata con grandi promesse ma oggi trascurata e lasciata al degrado. Attraverso ...

Parco di San Liborio, seconda denuncia del degrado dal Pd