La denuncia del Pd | Parco De Riseis nell' abbandono la giunta Masci sul verde ha fallito

Il Parco De Riseis di Pescara versa in un grave stato di abbandono e degrado, denunciato dal circolo del PD di Castellammare in collaborazione con il consigliere regionale Antonio Blasioli e il capogruppo in Comune Piero Giampietro. I rappresentanti del partito attaccano la giunta Masci per la mancanza di interventi nella manutenzione del verde, sollevando preoccupazioni per la scadenza del servizio nel 2024.

Degrado e incuria nel parco De Riseis di Pescara, A denunciarlo Il circolo del Pd Castellammare assieme al consigliere regionale Antonio Blasioli e al capogruppo del Pd in Comune Piero Giampietro che attaccano la giunta Masci ancora una volta per la manutenzione del verde: "Dal 2024, scaduta... 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - La denuncia del Pd: "Parco De Riseis nell'abbandono, la giunta Masci sul verde ha fallito"

