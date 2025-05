La cura nel bicchiere Riaprono dopo mezzo secolo le Terme di ’San Carlo’

Le terme di San Carlo tornano ad aprire al pubblico dopo 50 anni, prevista entro giugno. Un evento epocale che rappresenta un rilancio importante per Massa e il settore termale toscano. L’annuncio è stato fatto durante il convegno sull’Acqua San Carlo, simbolo di rinascita e valorizzazione delle risorse idriche e del patrimonio storico e turistico della zona.

Un evento che ha un gusto epocale: le Terme di San Carlo si preparano a riaprire al pubblico entro la fine di giugno, segnando un’importante fase di rilancio per il territorio di Massa e per l’intero comparto termale toscano. L’annuncio è stato dato durante il convegno dedicato all’Acqua San Carlo, che ha riunito esperti del settore medico-scientifico, istituzioni e cittadini in un confronto ricco di contenuti e prospettive future. All’incontro hanno preso parte anche le istituzioni locali, con i saluti iniziali affidati al giornalista Michele Giannarelli e la partecipazione del sindaco di Massa, Francesco Persiani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La cura nel bicchiere. Riaprono dopo mezzo secolo le Terme di ’San Carlo’

