La cucina italiana spinge il turismo | enogastronomia vale 3955 milioni di euro

L’enogastronomia italiana, con un valore di 3.955 milioni di euro nel 2023, rappresenta una leva fondamentale per il turismo nazionale. Nel 2025, questa tendenza si rafforzerà, con 2,4 milioni di presenze legate al turismo culinario e una spesa internazionale di oltre 395 milioni di euro. L’Italia si conferma dunque non solo come va140; d’arte e cultura, ma anche come meta privilegiata per gli amanti del buon cibo.

Nel 2025 l’enogastronomia si conferma una delle chiavi di volta dell’economia turistica italiana. Con 2,4 milioni di presenze legate al turismo culinario e una spesa internazionale che tocca i 395,5 milioni di euro, l’Italia non è soltanto una meta d’arte e cultura, ma anche – sempre più – una destinazione del gusto. I dati, diffusi da Enit (Agenzia Nazionale del Turismo) in occasione della Giornata della Ristorazione, tracciano un quadro inequivocabile: il turismo enogastronomico non è più una nicchia, ma un asset strategico ad altissimo valore aggiunto. La cucina italiana attira sempre più turisti internazionali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - La cucina italiana spinge il turismo: enogastronomia vale 395,5 milioni di euro

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Food, la ricerca: evoluzione della cucina italiana, nuove tendenze tra tradizione e modernità

Nel contesto della digitalizzazione, il rapporto degli italiani con la cucina sta attraversando una trasformazione significativa.

Food, la ricerca: evoluzione della cucina italiana, nuove tendenze tra tradizione e modernità

L'evoluzione della cucina italiana riflette il cambiamento del rapporto degli italiani con il cibo nell'era digitale.

La cucina italiana raccontata da Stanley Tucci ha un unico difetto: è troppo perfetta

La cucina italiana raccontata da Stanley Tucci ha un unico difetto: è troppo perfetta. Dopo il successo di "Searching for Italy", l'attore statunitense torna a esplorare il Belpaese, ponendo l'accento sull'innovazione, la sostenibilità e le storie imprenditoriali che animano il mondo del cibo, offrendo un nuovo sguardo su una tradizione culinaria ricca e affascinante.

Ne parlano su altre fonti

Romito porta la cucina italiana a Bali

Da msn.com: Lo chef abruzzese, tre stelle Michelin al Reale di Castel di Sangro, apre a Ulueatu, sull’isola indonesiana, un nuovo ristorante con la sua consulenza all’interno del Bvlgari Hotels&Resorts, come già ...

Orient Express, un magia per visitare l’Italia: il turismo lento tra design e cucina a 3 stelle Michelin (da 4.500 euro a notte)

Scrive corriere.it: Il cuore dell’esperienza è il viaggio stesso: un turismo lento e sostenibile ... a questo tipo di viaggi. Anche la cucina a bordo racconta un’Italia autentica e raffinata.

What's Italy without Pizza?! - In The Kitchen With Kate