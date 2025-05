La Croisette palcoscenico perfetto per le guerre ibride del nostro tempo Scrive Arditti

La Croisette si conferma come il palcoscenico ideale per le guerre ibride del nostro tempo, come sottolinea Arditti. Recentemente, un incendio doloso a Nizza ha causato blackout ai cittadini, alimentando tensioni e sospetti di attacchi mirati. L’evento evidenzia come i conflitti si stiano spostando nel dominio dell’ombra, tra strategie clandestine e attacchi mirati, rendendo la lotta per la sicurezza sempre più complessa e diffusa.

La notizia è di poche ore fa. L'incendio doloso di un trasformatore elettrico a Nizza lascia al buio migliaia di cittadini, alimentando sospetti di un attacco deliberato. Il sindaco Christian Estrosi definisce l'evento un "atto doloso", mentre indagini preliminari puntano a gruppi anarchici, noti per azioni contro infrastrutture tecnologiche, come quelle contro concessionarie Tesla a Roma o in Germania. Ma l'episodio di Nizza non è isolato. Durante il Festival di Cannes 2025, un blackout causato da un altro incendio doloso interrompe le proiezioni, colpendo un evento simbolo della cultura globale...

