La crisi nascosta del Dragone | la Cina oscura i dati economici

La crisi nascosta del Dragone si cela dietro dati economici spesso poco trasparenti. Possiamo fidarci delle cifre fornite dalla Cina? La risposta è decisamente no. In un contesto di tensioni commerciali, dazi di Trump e instabilità geopolitica, la verifica di questi numeri diventa cruciale per comprendere la reale salute economica della seconda potenza mondiale.

Possiamo fidarci dei dati economici forniti dal governo cinese? La risposta è «decisamente no». Soprattutto oggi, con i dazi di Trump che minacciano di sconvolgere l'ordine del commercio mondiale, e con i venti di guerra che minano la fiducia dei consumatori in quasi ogni quadrante geopolitico. Chi segue l'economia del Dragone sa che, stanti le grandi performance dell'ultimo decennio che hanno elevato la Repubblica popolare al rango di superpotenza, Pechino oggi registra una preoccupante frenata del Pil, dovuta (anche ma non solo) a un numero impressionante di casi di fallimento aziendale e relativa impennata del tasso di disoccupazione: sono circa 30 mila i procedimenti trattati dai tribunali cinesi nel solo 2024 (il triplo rispetto ai 10...

