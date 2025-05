La coppia di Uomini e Donne si sposa in Toscana | il matrimonio e la festa

Il 25 maggio 2025, Buti (Pisa) si trasformerà in un’incantevole cornice per il matrimonio di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, ex protagonisti di Uomini e Donne. Tra amici e festeggiamenti, la coppia celebra il loro amore in una grande festa, circondati da tanti invitati che renderanno questo giorno indimenticabile. Un evento che promette emozioni e ricordi da custodire nel cuore.

Buti (Pisa), 25 maggio 2025 – Una grande festa di matrimonio con tanti invitati. E se in diversi non ricorderanno i loro nomi, gli spettatori di Uomini e Donne invece hanno ben presente Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, ex concorrenti dello show di Maria De Filippi. Che si sono conosciuti proprio durante il programma nel 2019 e che nella giornata di sabato 24 maggio si sono sposati in provincia di Pisa. E sui social si sprecano i commenti degli appassioanti della trasmissione, che mandano i loro auguri agli sposi. Lei, ligure, trent’anni compiuti da poco, è una modella e influencer da oltre un milione di follower su Instagram... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La coppia di Uomini e Donne si sposa in Toscana: il matrimonio e la festa

