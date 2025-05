La Cina salva Gaza la verità dietro i video virali che inondano TikTok

Negli ultimi mesi, TikTok si è riempito di video che mostrano aiuti cinesi a Gaza, suscitando emozioni e solidarietà. Tuttavia, molte di queste immagini sono false o manipolate. Dietro questa diffusione, si nasconde una strategia di influenza di Pechino sul Sud globale, sfruttando i social media per rafforzare la propria presenza e immagine internazionale in un contesto di crisi globale.

Nel 2025, nuove immagini sollevano dubbi sugli aiuti cinesi a Gaza. Un precedente fact-check aveva già chiarito che un video circolante non fosse genuino.

La Cina ha sollecitato ieri la comunità internazionale a intervenire con urgenza per fermare la crisi umanitaria a Gaza, definita “un inferno sulla Terra”.

Queste scene non attestano che la Cina stia realmente inviando aiuti a Gaza in questi giorni. In un precedente fact-check, abbiamo analizzato un video utilizzato per affermare che Pechino stesse distribuendo viveri sfidando Israele.

