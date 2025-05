La capitana della Nazionale femminile di calcio che si prepara agli Europei ha sempre vissuto per lo sport con spirito di sacrificio e forte impegno personale

Elena Linari, capitana della nazionale femminile, si prepara con passione e dedizione agli Europei di luglio in Svizzera. Classe 1992 di Fiesole, è un esempio di impegno e sacrificio nel mondo del calcio femminile, cresciuto da marginale a protagonista. Con la Roma dal 2021, guida le azzurre verso un'importante sfida continentale, mentre il calcio femminile, una volta snobbato, cattura ora l’attenzione globale, celebrando il talento e la crescita del movimento.

L 'appuntamento è a luglio: in Svizzera, 16 squadre di calcio femminile si contenderanno il titolo continentale agli Europei. Fra le azzurre spicca Elena Linari, 31 anni, originaria di Fiesole, gioca dal 2021 con la Roma. Calcio femminile, prima snobbate e poi acclamate: la Spagna festeggia le campionesse del mondo X Leggi anche › Calcio femminile: cosa vogliono le bambine Sarà la punta di diamante della difesa nella nostra Nazionale. Con oltre 100 presenze fra le azzurre – la sua prima partita risale al 2013 – la capitana Linari è una fuoriclasse. Ha respirato il calcio già nella pancia della sua mamma.

