La campagna ANEP | Smetti di grattare via il tuo futuro torna a vivere

L'Associazione Nazionale Educatori Professionali (ANEP) lancia la campagna “Smetti di grattare via il tuo futuro, torna a vivere” per sensibilizzare su una delle dipendenze più insidiose e spesso trascurate: il gioco patologico. L'obiettivo è aumentare la consapevolezza e promuovere interventi efficaci per aiutare chi rischia di perdere il proprio futuro a causa di questa problematica silenziosa.

"L'Associazione Nazionale Educatori Professionali (ANEP) presenta la nuova campagna di sensibilizzazione "Smetti di grattare via il tuo futuro, torna a vivere", per portare all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni una delle forme più insidiose e sottovalutate di dipendenza da gioco: quella da Gratta e Vinci, seconda solo al gioco d'azzardo online per crescita negli ultimi anni. Secondo i dati disponibili, la spesa degli italiani in Gratta e Vinci e in gioco online è triplicata tra il 2019 e il 2022. Una crescita esponenziale che evidenzia quanto queste modalità di gioco stiano diventando pervasive, normalizzate e pericolosamente accessibili, oltre che difficili da identificare...

