La bufala del contagio sessuale della proteina Spike

Negli ultimi tempi si è diffusa la bufala secondo cui i vaccinati al Covid-19 possano “contagiare” eventi avversi tramite le proteine Spike. Questa narrazione, promossa dai sostenitori del movimento No Vax, suggerisce erroneamente che tali proteine non offrano protezione ma generino piuttosto effetti negativi, contribuendo a una visione distorta della vaccinazione e delle sue reali implicazioni per la salute pubblica. Analizziamo questo mito infondata.

Non è la prima volta che si parla di vaccinati che "contagerebbero" gli eventi avversi dei vaccini Covid mediante le proteine Spike. Queste, secondo la narrazione No vax, non rafforzerebbero le difese immunitarie almeno contro le forme gravi di Covid-19. Questi antigeni invece causerebbero una fantomatica immunità negativa, dando luogo alla cosiddetta Vaids, ovvero una immunodeficienza da vaccino simile all'Aids. Non a caso nelle condivisioni Facebook che trattiamo stavolta, si riporta una clip dove il dottor Paul Marik (una nostra vecchia conoscenza) tratta del «contagio sessuale» delle Spike...

