La bomba dei Prati di Caprara è stata fatta esplodere | VIDEO

La bonifica dei Prati di Caprara si è conclusa con successo, dopo l’esplosione dell’ordigno risalente alla Seconda guerra mondiale. La domenica 25 maggio, l’area è stata evacuata per motivi di sicurezza, e le operazioni di smaltimento si sono svolte senza ostacoli. Questo intervento ha garantito la sicurezza dei residenti e la tutela del patrimonio storico, con un’esplosione controllata di un’arma ancora attiva.

Si è concluso senza ostacoli il processo di smaltimento della bomba rinvenuta ai Prati di Caprara. L’ordigno era risalente alla Seconda guerra mondiale. La mattina della domenica 25 maggio la zona più vicina attorno ai Prati di Caprara era stata evacuata per sicurezza. Le operazioni sono iniziate. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - La bomba dei Prati di Caprara è stata fatta esplodere | VIDEO

Approfondisci con questi articoli

Bomba ai Prati di Caprara, disinnesco ed evacuazioni. Modifiche ai voli dell’aeroporto di Bologna

Il 25 maggio 2025, a Bologna, si effettuerà il disinnesco di una bomba ai prati di Caprara, risalente alla seconda guerra mondiale.

Tutte le informazioni sul disinnesco della bomba ai Prati di Caprara

Domenica 25 maggio, alle 7, si terranno le operazioni di disinnesco di una bomba risalente alla Seconda guerra mondiale, trovata in via Prati di Caprara.

Bomba a Bologna: via alle operazioni di disinnesco ai Prati di Caprara: in 350 fuori casa

Il 25 maggio 2025, a Bologna si è svolto il “bomba day” ai Prati di Caprara per il disinnesco di un ordigno.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Bomba a Bologna: via alle operazioni di disinnesco ai Prati di Caprara: in 350 fuori casa

Secondo msn.com: Modifiche ai voli all’aeroporto di Bologna. I residenti: “Un risveglio diverso dal solito, ma anche un’occasione per incontrarsi” ...

Bomba ai Prati di Caprara, il momento dell'esplosione nella cava

Da bologna.repubblica.it: Era il primo degli eventi in scaletta oggi a Bologna, il disinnesco di un ordigno bellico della Seconda guerra mondiale rinvenuto nella zona dei Prati di Caprara, periferia ovest della città, che ha c ...

Ai Prati di Caprara concluse le operazioni di disinnesco della bomba

Secondo msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...