La batteria dell' e-bike va a fuoco e scoppia l' inferno in casa

La batteria di un’e-bike in ricarica a San Candido ha preso fuoco, causando un incendio in casa venerdì 23 maggio alle 19:30. L’incendio ha generato molta fumo visibile a distanza, provocando danni e panico nell’appartamento. Fortunatamente, i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio, evitando che l’incidente avesse conseguenze più gravi.

La batteria di una e-bike in ricarica dentro un appartamento di San Candido ha fatto letteralmente scoppiare l’inferno nella serata di venerdì 23 maggio. L’allarme è stato lanciato intorno alle 19:30, con il fumo proveniente dall’abitazione interessata dall’incendio visibile a chilometri di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - La batteria dell'e-bike va a fuoco e scoppia l'inferno in casa

