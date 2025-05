La Asl investe sulla Neuropsichiatria infantile | nuovo personale e una sede più ampia

La ASL investe nella Neuropsichiatria infantile di Aprilia, potenziando il servizio con un nuovo personale e una sede più ampia. Trasferito alla Casa della Salute, il reparto offre spazi più funzionali e adeguati alle crescente esigenze dell’utenza. Questa operazione mira a migliorare la qualità delle cure e l’efficienza del supporto ai bambini e alle famiglie, confermando l’importanza di un intervento tempestivo e qualificato.

Il servizio di Neuropsichiatria infantile di Aprilia si potenzia. La Asl lo ha trasferito nella Casa della Salute, in una sede più ampia e funzionale e soprattutto adeguata alle esigenze operative e relazionali di un'utenza che si conferma in crescita costante. Un'operazione realizzata proprio.

