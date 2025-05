La 5^ giornata del campionato nazionale di tennis di serie B consegna alle trevigiane due pari

La 5^ giornata del campionato nazionale di tennis di serie B vede le squadre trevigiane protagoniste di due pareggi. Le ragazze del Park di Villorba, in trasferta a Bolzano per la B1, e i boys dell’Eurosporting, che affrontano gli Udinesi del River in casa per la B2, chiudono entrambi gli incontri con un risultato di parità , con le ragazze che avrebbero potuto ottenere forse qualcosa di più...

La 5^ giornata del campionato nazionale di tennis di serie B dove le ragazze del Park di Villorba erano impegnate nella B1 in trasferta a Bolzano ed i boys dell’Eurosporting in B2 in casa contro gli Udinesi del River. Due pareggi per i team di Marca. Uno un po’ stretto quello delle ragazze a... 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - La 5^ giornata del campionato nazionale di tennis di serie B consegna alle trevigiane due pari

