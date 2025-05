Kvaratskhelia salta PSG Inter? Luis Enrique tranquillizza i tifosi | Niente di grave ecco come sta

Luis Enrique ha tranquillizzato i tifosi del PSG riguardo all'assenza di Kvaratskhelia nella finale di Coppa di Francia. L'allenatore spagnolo ha rassicurato che l'infortunio dell'esterno offensivo georgiano non è grave. Le sue dichiarazioni servono a chiarire le preoccupazioni attorno alla situazione del giocatore e a mantenere alta la fiducia nei sostenitori in vista delle prossime sfide.

Luis Enrique ha parlato dell’assenza di Kvaratskhelia in finale di Coppa di Francia: le dichiarazioni. Luis Enrique, allenatore del PSG, è intervenuto sulle condizioni dell’esterno offensivo georgiano che non ha preso parte finale di Coppa di Francia. Il tecnico, sulle condizioni dell’esterno offensivo georgiano che non ha preso parte finale di Coppa di Francia che i parigini hanno vinto poi 3-0 contro il Reims. Secondo i media francesi, l’ex Napoli ha accusato un semplice mal di testa prima del calcio d’inizio. Ci sarà , quindi, in occasione della finale di Champions League in programma contro l’ Inter sabato prossimo a Monaco... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Kvaratskhelia salta PSG Inter? Luis Enrique tranquillizza i tifosi: «Niente di grave, ecco come sta»

