Kristi Noem al Muro Occidentale di Gerusalemme

La segretaria alla Sicurezza interna degli Stati Uniti, Kristi Noem, ha visitato domenica il Muro Occidentale di Gerusalemme, un gesto emblematico in un momento delicato. Questa visita segue un tragico attacco in cui hanno perso la vita due membri dell'ambasciata israeliana a Washington, inteso a rafforzare i legami tra gli Stati Uniti e Israele in un contesto di crescente tensione.

La segretaria alla Sicurezza interna degli Stati Uniti Kristi Noem ha visitato domenica il Muro Occidentale a Gerusalemme. La visita di Noem fa seguito all’ attacco di giovedì in cui sono stati uccisi due membri dell’ambasciata israeliana a Washington. Le due vittime sono state identificate come Yaron Lischinsky, cittadino israeliano, e Sarah Milgrim, cittadina americana. L’offensiva israeliana ha ucciso oltre 52.800 palestinesi, per lo più donne e bambini, secondo il Ministero della Salute di Gaza, che non specifica quanti dei morti fossero civili o combattenti. Israele afferma di aver ucciso circa 20... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Kristi Noem al Muro Occidentale di Gerusalemme

