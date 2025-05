Kolo Muani Vlahovic Tudor sembra aver sciolto il ballottaggio per Venezia Juve | partirà lui dal primo minuto

Tudor ha deciso: Kolo Muani partirà titolare al posto di Vlahovic contro il Venezia nell’ultima giornata di Serie A. La Juventus affronterà la squadra lagunare in un match importante per concludere bene la stagione. La scelta sembra aver sciolto il dubbio sulla formazione, confermando Muani come punta centrale. La squadra biancoceleste vuole chiudere nel miglior modo possibile, con i giocatori motivati a terminare il campionato in crescendo.

Kolo Muani Vlahovic, Tudor sembra aver sciolto il ballottaggio per Venezia Juve: partirà lui dal primo minuto nell’ultima di campionato. Questa sera la Juventus sarà ospite del Venezia per la sfida valevole per l’ultima giornata del campionato di Serie A. Tra i ballottaggi di formazione da sciogliere c’è anche quello relativo alla prima punta. Tudor sembra intenzionato a riproporre dal primo minuto Randal Kolo Muani come accaduto nell’ultima partita contro l’Udinese. Vlahovic potrà essere una preziosa risorsa a gara in corso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Vlahovic, Tudor sembra aver sciolto il ballottaggio per Venezia Juve: partirà lui dal primo minuto

Leggi anche questi approfondimenti

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito

Rimani aggiornato sulle ultimissime notizie della Juventus! In questa diretta, segui gli sviluppi riguardanti Kolo Muani e Vlahovic, con il mister Tudor che pare avere le idee chiare.

Kolo Muani Vlahovic, chi tra i due è favorito per guidare l’attacco in vista di Juve Udinese? Tudor sembra orientato verso quella decisione! L’indiscrezione

In vista della partita tra Juventus e Udinese, si accende il dibattito su chi guiderà l'attacco bianconero.

Kolo Muani Vlahovic, il ballottaggio tra i due attaccanti vede un grande favorito! Tudor ha scelto chi sarà il suo riferimento avanzato: la decisione per Juve Udinese

Tudor ha scelto il suo attaccante di riferimento tra Kolo Muani e Vlahovic per la sfida Juventus-Udinese, mettendo fine al ballottaggio.

Se ne parla anche su altri siti

Kolo Muani Vlahovic, Tudor sembra aver sciolto il ballottaggio per Venezia Juve: partirà lui dal primo minuto

Lo riporta juventusnews24.com: Kolo Muani Vlahovic, Tudor sembra aver sciolto il ballottaggio per Venezia Juve: partirà lui dal primo minuto nell’ultima di campionato Questa sera la Juventus sarà ospite del Venezia per la sfida val ...

Sky - Kolo Muani favorito su Vlahovic. La scelta di Tudor su Veiga e McKennie…

Riporta tuttojuve.com: Stando a quanto afferma Sky Sport, Kolo Muani è favorito su Vlahovic per guidare l'attacco della Juventus contro il Venezia. Tudor ha recuperato Veiga e McKennie ma entrambi ...

Sky - Kolo Muani favorito su Vlahovic. Ecco qual è la scelta di Tudor su Veiga e McKennie

tuttojuve.com scrive: Stando a quanto afferma Sky Sport, Kolo Muani è favorito su Vlahovic per guidare l'attacco della Juventus contro il Venezia. Tudor ha recuperato Veiga e McKennie ma entrambi ...

TUDOR vuole pensare solo alla SUA Juve. E su VLAHOVIC-KOLO MUANI...