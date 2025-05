Kolo Muani o Vlahovic per Venezia Juve? Ufficiale la scelta di Tudor | ecco la decisione sull’attaccante titolare

In vista dell'ultima giornata di Serie A tra Venezia e Juve, la tensione si fa palpabile. Kolo Muani o Vlahovic: questa è la scelta cruciale di Tudor per il ruolo di attaccante titolare. Con la stagione che si avvia alla conclusione, ogni decisione conta. Scopri le scelte di formazione ufficiali e come influenzeranno le dinamiche del match decisivo per entrambe le squadre.

Kolo Muani o Vlahovic per Venezia Juve? La scelta di Tudor è ufficiale: è arrivata la decisione sul centravanti per l’ultima di Serie A. Sono ufficiali le scelte di formazione di Venezia Juve, il match valido per la 38ª ed ultima giornata del campionato di Serie A 2024-2025. Tudor ha preso la sua decisione anche sul centravanti titolare nel suo consueto 3-4-2-1. Il tecnico bianconero ha confermato Kolo Muani: l’attaccante francese partirà titolare, con Dusan Vlahovic ancora in uscita dalla panchina. .com... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani o Vlahovic per Venezia Juve? Ufficiale la scelta di Tudor: ecco la decisione sull’attaccante titolare

Venezia-Juventus LIVE, le formazioni ufficiali: Kolo Muani e Alberto Costa dal 1'. Vlahovic in panchina

Venezia e Juventus si affrontano stasera al Penzo, con calcio d'inizio fissato per le 20.45, in un match decisivo per la 38esima giornata di Serie A.

