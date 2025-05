Kjaer | "Ibrahimovic Furlani e Moncada vogliono il bene del Milan I miei ex-compagni sono delusi Tornare? Perché no?"

Simon Kjaer, storico ex-difensore del Milan e protagonista fondamentale della vittoria dello Scudetto nel 2022, torna a parlare del club rossonero. Sottolineando l’impegno di Ibrahimovic, Furlani e Moncada, esprime il desiderio di rivedere la sua vecchia squadra tornare a brillare, lasciando trasparire un pizzico di nostalgia per i suoi ex-compagni, che ora vivono momenti di delusione. Il suo "perché no" fa sognare i tifosi.

Simon Kjaer, storico ex-difensore del Milan, uno dei protagonisti della vittoria dello Scudetto del 2022 che al termine della passata stagione... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

