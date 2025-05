Kjaer non ha dubbi | In finale spero vinca l’Inter che gran lavoro!

Kjaer non ha dubbi: in finale tiferà per l'Inter. L'ex difensore danese sorprende i tifosi rossoneri elogiando il grande lavoro della Beneamata, che sfiderà il Paris Saint-Germain in Champions League. Un supporto inaspettato, ma che sottolinea la solidità dell'operato nerazzurro, qualcosa che il Milan sembra aver smarrito.

Kjaer sorprende i suoi ex tifosi del Milan ed elogia il grande lavoro dell'Inter. L'ex difensore danese, infatti, tiferà per la Beneamata in finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain e allo stesso esalta l'operato di tutto il mondo nerazzurro. Cosa che evidentemente al Milan è mancata e anche di parecchio. Le sue parole. FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE – Intercettato da TeleLombardia, l'ex difensore del Milan Simon Kjaer, andando contro gli stessi suoi ex tifosi, parla in questo modo in vista della finalissima del 31 maggio: « Io spero che Inter vinca la Champions. Perché sarà meglio per il calcio italiano e per tutte le squadre in Italia...