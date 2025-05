Kjaer a sorpresa | Spero che l’Inter vinca la Champions Milan? Ecco cosa gli servirà per tornare ai livelli dei nerazzurri

Simon Kjaer, ex difensore del Milan, ha manifestato il suo supporto per l'Inter in vista della finale di Champions League contro il PSG. Durante un'intervista a TeleLombardia, Kjaer ha elogiato la squadra nerazzurra e ha condiviso le sue speranze per la vittoria, sottolineando l'importanza di questa occasione per il calcio italiano. Nel contesto, ha anche offerto spunti su cosa serve al Milan per tornare ai vertici.

L’ex difensore del Milan, Simon Kjaer, ha speso belle parole nei confronti dell’Inter per la finale di Champions che disputerà contro il PSG. Intervenuto ai microfoni di TeleLombardia, l’ex difensore del Milan, Simon Kjaer, ha parlato così in vista della finale di Champions League di sabato prossimo tra PSG e Inter. SULL’INTER – « Se ho vissuto con ansia la possibilità che l’Inter vincesse scudetto e che vinca la Champions? No, io spero che vinca la Champions. Perché sarà meglio per il calcio italiano e per tutte le squadre in Italia. Se c’erano Milan e Inter certo speravo che vincesse il Milan »... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Kjaer a sorpresa: «Spero che l’Inter vinca la Champions. Milan? Ecco cosa gli servirà per tornare ai livelli dei nerazzurri»

