Kean regala l' Europa alla Fiorentina Lecce corsaro e salvo Il Verona non regala nulla TUTTI I TABELLINI E I VOTI

In un'affascinante giornata di calcio, Kean regala un sogno europeo alla Fiorentina, mentre il Lecce conquista punti fondamentali e il Verona si dimostra scatenato. Nel match tra Venezia e Juventus, le emozioni non mancano, con un finale avvincente e diversi protagonisti. Scopriamo insieme tutti i tabellini, i voti e le azioni salienti di queste sfide che hanno animato il weekend calcistico.

Venezia-Juventus 2-3 RETI: 2' Fila, 25' Yildiz, 31' Kolo Muani, 55' Haps, 73' Locatelli (rig). VENEZIA (3-5-2): Radu 6; Schingtienne 5.5, Sverko 6 (32° st Marcandalli 6), Candé 6; Zerbin 6, Doumbia 6 (32° st Oristanio 6), Nicolussi Caviglia 5, Ellertsson 6 (41° st Maric sv), Haps 6.5 (23° st Perez 5.5); Yeboah 5.5, Fila 6.5 (23° st Gytkjaer 5.5). In panchina: Stankovic, Joronen, Grandi, Carboni,... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Kean regala l'Europa alla Fiorentina, Lecce corsaro e salvo. Il Verona non regala nulla. TUTTI I TABELLINI E I VOTI

