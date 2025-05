kean e il lecce portano la fiorentina in conference league retrocede l empoli

In un finale di stagione ricco di emozioni, la Fiorentina festeggia il ritorno in Conference League grazie al contributo decisivo di Kean e alla vittoria del Lecce. Mentre la Viola prende il volo, l'Empoli è costretto a salutare la massima serie, piangendo una retrocessione che arriva in un clima di grande tensione. L'ultima giornata di campionato ha riservato sorprese e colpi di scena, con sfide che si sono decise all'ultimo respiro.

FIRENZE – Sorride la Fiorentina, piange l’Empoli. È questo l’esito dell’ultima giornata di campionato che, con gare tutte iniziate in contemporanea, non ha lesinato sorprese. La Fiorentina torna in Conference League superando all’ultima gornata, per gli scontri diretti, la Lazio, che è fuori dall’Europa. Partita altalenante per la Fiorentina a Udine: apre Lucca e i bianconeri chiudono il priomo tempo in vantaggio. Udinese in dieci per il doppio giallo a Bijol e nella ripresa la viola impatta e rospassa con Fagioli e Comuzzo. Il vaantaggio dura 4 minuti e Kabasele fa 2-2. La decide, manco a dirlo, Kean all’82’ e il resto è occhio al cronometro e orecchio alla radiolina per Lazio-Lecce... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it