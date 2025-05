Katy Perry e Orlando Bloom a Montecito | villa moderna da 36mila mq 14 milioni e spazi personalizzabili

Nel 2020, Katy Perry e Orlando Bloom hanno acquistato una villa a Montecito, vicino a Santa Barbara. La proprietà, moderna e di 36.000 mq, costa 14 milioni di dollari ed è altamente personalizzabile. Immersa in un contesto naturale, la casa offre ampi spazi e comfort esclusivi, riflettendo il desiderio della coppia di vivere in una dimora di prestigio e privacy in una delle zone più esclusive della California.

Da quando nel 2020 Katy Perry e Orlando Bloom hanno deciso di cambiare scenario, hanno scelto una splendida dimora a Montecito, una zona prestigiosa vicina a Santa Barbara. La coppia ha optato per una maestosa villa immersa in un contesto naturale che offre ogni comfort, dove l’ampia tenuta si estende per 36mila metri quadri, vincolando . L'articolo Katy Perry e Orlando Bloom a Montecito: villa moderna da 36mila mq, 14 milioni e spazi personalizzabili è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Katy Perry e Orlando Bloom a Montecito: villa moderna da 36mila mq, 14 milioni e spazi personalizzabili

Articoli recenti che potrebbero piacerti

“Ehi tu, ma sei quello che manda centinaia di messaggi privati al mio Orlando Bloom. Sono sua, lui è mio. Stai alla larga, ca**o”: Katy Perry furiosa con un fan

Sabato sera 17 maggio, Katy Perry ha interrotto il suo concerto alla T-Mobile Arena per rispondere a un fan e proteggere la sua privacy.

“Ehi tu, sei quello che manda centinaia di messaggi privati al mio Orlando Bloom. Stai alla larga, ca**o. Sono sua, lui è mio”: Katy Perry furiosa con un fan

Sabato sera, a Las Vegas, Katy Perry ha interrotto il suo concerto per salire sul palco e mettere in guardia un fan, dopo aver ricevuto messaggi privati indesiderati.

Katy Perry sgrida un fan durante il concerto: “Smettila di scrivere a mio marito Orlando Bloom”, cosa è successo

Durante un concerto in Nevada, Katy Perry ha sgridato un fan accusandolo di inviare messaggi a Orlando Bloom.

Su questo argomento da altre fonti

Katy Perry accusa una fan di averci provato con Orlando Bloom: “Se continui a scrivergli ti faccio cacciare”

Riporta msn.com: Katy Perry accusa una fan di provarci con Orlando Bloom durante il concerto di Las Vegas: la frecciatina della cantante ...

Dove vive Kate Perry: la mega villa della cantante a Montecito

Scrive soundsblog.it: Katy Perry vive in una bellissima villa principesca situata a Montecito: un posto magico, dotato di ogni comfort.

Katy Perry ferma il concerto per gelosia: «Orlando Bloom è mio, fatti una vita»

iodonna.it scrive: Durante il suo live in Nevada, la popstar ha notato tra il pubblico un fan che da mesi scrive su Instagram a Orlando Bloom. Risultato? Uno show nello show ...

Orlando Bloom Responds to Katy Perry's SURPRISING Sex Confession