Kallas e la minaccia fantasma

Kaja Kallas, Primo Ministro dell'Estonia, alza nuovamente la voce contro la Russia, denunciando la situazione attuale. Avverte che, in assenza di un cessate il fuoco incondizionato, l'Europa attuerĂ misure severe. Questo avvertimento arriva in concomitanza con l'approvazione del diciassettesimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro Mosca, sottolineando la determinazione della comunitĂ internazionale a fermare le aggressioni.

Ancora una volta Kaja Kallas è tornata a tuonare contro la Russia. Se Mosca non accetterĂ un cessate il fuoco incondizionato, avverte l’Alto Commissario, ci saranno misure forti. A tale minaccia è seguita l’approvazione da parte della UE del diciassettesimo pacchetto di sanzioni anti-russe. Ripetiamo: il pacchetto numero 17. Un record che supera i sequel di Alien, di Rambo o dello Squalo, blockbuster che si sono fermati ben prima. Dunque, ancora una volta l’Europa imbocca altezzosa la strada dello scontro frontale con la Russia. E non è un caso che il Cremlino abbia tirato il freno a mano sul tentativo di programmare per giugno un summit per la pace... 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - Kallas e la minaccia fantasma

