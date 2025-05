Kaiju No 8 il traduttore attacca il fandom negativo | Mi tengo lontano da quella ma

David Evelyn, traduttore di Kaiju No.8, ha espresso sfoghi sul difficile rapporto con un fandom tossico. Nel suo intervento, ha evidenziato le sfide di lavorare nel mondo dei manga e l'importanza di mantenere distanza da atteggiamenti negativi. La sua testimonianza mette in luce le tensioni tra professionisti e fan, sottolineando la necessità di rispetto e comprensione nel fandom.

David Evelyn, traduttore giapponese-inglese per la popolare serie di Shonen Jump, Kaiju No.8, ha parlato apertamente delle difficolt√† della sua professione. David Evelyn, traduttore ufficiale di Kaiju No. 8, racconta la sua esperienza con il fandom tossico che spesso prende di mira chi lavora negli adattamenti inglesi di manga e anime. In un'intervista con Kanzenshuu, svela come la sua trasparenza e il basso profilo sui social lo abbiano protetto dalle critiche feroci, evitando di alimentare polemiche inutili. 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - Kaiju No.8, il traduttore attacca il fandom negativo: "Mi tengo lontano da quella m...a"

Scopri altri approfondimenti

Creatura con tre occhi di milioni di anni fa scoperta dai paleontologi: il suo nome è un omaggio ai kaiju

Un antico predatore marino, il Mosura fentoni, ha stupito i paleontologi con la sua singolare morfologia a tre occhi.

La casa editrice di Kaiju No. 8 e Dandadan annuncia che tre dei suoi manga saranno adattati in anime

In occasione del decimo anniversario di Shonen Jump+, la casa editrice annuncia un entusiasmante progetto: tre dei suoi manga, tra cui Kaiju no 8 e Dandadan, saranno adattati in anime da rinomati studi di animazione.

Bruno Fernandes spiazzato da una domanda sulla finale di Europa League: “Neanche il traduttore ha capito”

Durante la conferenza stampa in vista della finale di Europa League tra Manchester United e Tottenham, Bruno Fernandes è stato protagonista di un episodio divertente.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Kaiju No.8, il traduttore attacca il fandom negativo: "Mi tengo lontano da quella m...a"

Scrive msn.com: David Evelyn, traduttore ufficiale di Kaiju No. 8, racconta la sua esperienza con il fandom tossico che spesso prende di mira chi lavora negli adattamenti inglesi di manga e anime. In un'intervista co ...

Kaiju No. 8: annunciato il primo film dell'anime, ma non è quello che pensate

Segnala anime.everyeye.it: L'adattamento anime di Kaiju No. 8, andato in onda da aprile a giugno di quest'anno, ha riscosso un enorme successo durante la scorsa stagione primaverile. I fan della serie saranno felici di sapere ...

Kaiju No. 8: The Game raggiunge le 100.000 pre-registrazioni prima del lancio di agosto

Lo riporta notebookcheck.it: Kaiju No. 8: The Game raggiunge le 100.000 adesioni mentre il suo RPG multipiattaforma si prepara al lancio, con combattimenti cinematografici in stile anime e la voce recitante dei protagonisti dell' ...

OneRepublic - Nobody (from Kaiju No. 8) - Traduzione Italiano