K Sport Montecchio Gallo sfida la Vianese per un posto in Serie D

La K Sport Montecchio Gallo affronta oggi la Vianese in semifinale playoff nazionale per un posto in Serie D. La partita si disputa alle 16 allo stadio Spadoni di Montecchio. La vittoria potrebbe portare la squadra a raggiungere un traguardo prestigioso, la promozione in Serie D, rappresentando un'importante opportunitĂ di crescita e successo.

La K Sport Montecchio Gallo oggi inizia il percorso che può portarlo al raggiungimento di un traguardo prestigioso: la serie D. Il primo round della semifinale dei playoff nazionali contro la Vianese è in programma nel pomeriggio odierno alle ore 16 allo stadio Spadoni di Montecchio. La vincente tra K Sport- Vianese (girone G) affronterĂ poi la vincente tra Maccarese- Monastir. Superando il primo turno si ha la possibilitĂ di essere ripescati, vincendone due ci si può considerare in serie D. Gli avversari della K Sport in campionato si sono classificati terzi (69 punti) registrando il miglior attacco (70 gol) e la miglior difesa (22 reti incassate), domenica scorsa hanno superato nei playoff regionali il Nibbiano Valtidone in trasferta (0-1). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - K Sport Montecchio Gallo sfida la Vianese per un posto in Serie D

Eccellenza / Maceratese, la Serie D è di rigore: vince lo spareggio contro il K Sport Montecchio Gallo (6-4)

ANCONA, 11 maggio 2025 – In una finale emozionante, la Maceratese conquista la promozione in Eccellenza Marche battendo i rivali dopo un'intensa sfida di 120 minuti.

Finale playoff: K Sport Montecchio Gallo sfida Tolentino per la serie D

Oggi si svela il destino della promozione: alle 16.30 allo stadio "Spadoni" di Montecchio si gioca la finale playoff tra K Sport Montecchio Gallo e Tolentino, decisiva per accedere agli spareggi nazionali e puntare alla Serie D.

K Sport Montecchio Gallo vince 2-1 contro Tolentino: reazioni di Magi e Mariotti

Il K Sport Montecchio Gallo ha vinto 2-1 contro il Tolentino, suscitando reazioni di Magi e Mariotti.

