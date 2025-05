Juventus vince e va in Champions retrocedono Empoli e Venezia

La Juventus conquista l'accesso alla prossima Champions League grazie a una vittoria sofferta per 3-2 contro il Venezia, che retrocede in Serie B. L'ultima giornata di campionato si rivela emozionante, con la Roma che, nonostante il successo per 2-0, non riesce a garantirsi lo stesso traguardo. Un finale avvincente per la Serie A, con esiti decisivi per diverse squadre.

PALERMO (ITALPRESS) – Ultima giornata di campionato ricca di emozioni e verdetti definitivi per la Serie A. La Juventus soffre più del previsto ma conquista il pass per la prossima Champions League vincendo 3-2 al Penzo contro un Venezia che retrocede in B. Alla Roma non basta il successo per 2-0 sul campo del Torino per agganciare il quarto posto: i giallorossi si devono accontentare dell’Europa League. La Fiorentina, invece, chiude in bellezza e conquista l’accesso alla Conference League grazie al successo esterno sull’Udinese. In coda, salvezza aritmetica per Parma, Lecce e Verona. Retrocede anche l’Empoli, oltre al Monza... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Juventus vince e va in Champions, retrocedono Empoli e Venezia

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La Juve vince 2-3 a Venezia e si qualifica per la Champions. Decisivo il rigore di Locatelli - Allo stadio Pier Luigi Penzo la Juventus non si lascia sfuggire la Champions. Dopo una bellissima partita a Venezia, i gol di Yildiz, Kolo Muani e Locatelli blindano il quarto posto e permettono ai bi ... Secondo msn.com

Juve in Champions, Venezia ed Empoli in B. Tutti i verdetti della Serie A - La Juve espugna Venezia e conquista la Champions. Fiorentina in Conference League. Lazio fuori dall'Europa. Impresa Lecce, corsaro all'Olimpico ... Segnala msn.com

La Juventus va in Champions col brivido, Locatelli su rigore scaccia i fantasmi: Roma in Europa League - La Juventus batte 3-2 il Venezia al Penzo nell'ultima giornata della Serie A 2024-2025 al termine di un match al cardiopalma e centra la qualificazione ... Riporta fanpage.it

LA JUVE VA IN CHAMPIONS ?? Venezia-JUVENTUS 2-3 e Torino-ROMA 0-2