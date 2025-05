Juventus vince e va in Champions retrocedono Empoli e Venezia

Nell'ultima giornata di campionato, la Serie A ha regalato emozioni e verdetti definitivi. La Juventus, dopo una sfida sofferta, trionfa 3-2 contro il Venezia e si guadagna l'accesso alla Champions League. Retrocedono invece l'Empoli e il Venezia. Roma e Bologna, tramite la Coppa Italia, si qualificano per l'Europa League, mentre la Fiorentina conquista un posto in Conference League. Un finale di stagione avvincente che segna il destino delle squadre.

