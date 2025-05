Juventus si fa sul serio per Jonathan David

La Juventus accelera per Jonathan David, il giovane attaccante canadese in scadenza con il Lille. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo bianconero, è pronto a negoziare con gli agenti per assicurarsi il talento e rinforzare l’attacco della squadra. Con il mercato aperto, i bianconeri vogliono anticipare la concorrenza e portare a Torino un giocatore di grande potenziale.

Assalto Juventus per Jonathan David La Juventus intensifica la corsa per Jonathan David, il talentuoso attaccante canadese in scadenza di contratto con il Lille. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo bianconero, è pronto a incontrare gli agenti del giocatore per definire un accordo e battere la concorrenza di Napoli e Inter.

Mercato Juventus, la dirigenza fa sul serio: scout per visionare l’attaccante. Svelato il piano del club bianconero

La dirigenza della Juventus intensifica le strategie di mercato, puntando a rinforzare l'attacco con nuovi talenti.

David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l’incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra

Il Napoli intensifica la sua strategia sul mercato con l'obiettivo di assicurarsi Jonathan David. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del calciatore hanno già incontrato il club partenopeo, segnando un passo decisivo nella corsa.

Jonathan David, il Napoli fa sul serio: incontro, offerta e un addio annunciato al Lille

Jonathan David è nel mirino del Napoli, che sta portando avanti trattative concrete per il suo acquisto.

