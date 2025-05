Juventus Roma Lazio e Fiorentina | corsa Champions Europa League e Conference League tutte le combinazioni

La corsa delle squadre italiane come Juventus, Roma, Lazio e Fiorentina per i piazzamenti europei è ancora aperta, con molte combinazioni possibili in Champions, Europa League e Conference League. La lotta per le qualificazioni si intensifica di settimana in settimana, culminando nell’ultimo turno di domenica alle 20.45. La sfida resta aperta e ogni risultato potrebbe modificare gli scenari, rendendo questa corsa europea una delle più emozionanti della stagione di Serie A.

Quella per i piazzamenti europei in Serie A è una lotta che sta proseguendo giornata dopo giornata e che arriverà domenica alle 20.45 al suo. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Risultati Serie A LIVE: la Roma torna in vantaggio contro il Milan, Fiorentina avanti contro il Bologna, la Lazio pareggia contro l’Inter

Buona domenica di calcio con la Serie A: la Roma torna in vantaggio contro il Milan, la Fiorentina è avanti contro il Bologna, mentre la Lazio pareggia contro l'Inter.

Risultati Serie A LIVE: Bologna e Fiorentina fuori dalla corsa Champions, il quarto posto se lo giocano Juve, Roma e Lazio

Nella penultima giornata di Serie A, Bologna e Fiorentina escono dalla corsa Champions, mentre Juventus, Roma e Lazio si contendono il quarto posto.

