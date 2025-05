Juventus nuovo rinforzo da Madrid | lo manda Simeone

La Juventus si prepara a un cambio di rotta in vista della prossima stagione, con un potenziale rinforzo dall'Atletico Madrid grazie all'interessamento di Diego Simeone. Mentre i bianconeri cercano di risollevare le sorti di una stagione deludente, l'annuncio proveniente dalla Spagna accende le speranze di un futuro migliore. La continuità di successo passa anche da scelte strategiche, e questo nuovo volto potrebbe rappresentare una svolta cruciale.

Tutto può cambiare in vista della prossima stagione in casa Juventus. Possibile rinforzo dall’Atletico Madrid targato El Cholo Simeone: l’annuncio dalla Spagna Un momento decisivo per continuare a sognare in grande. La stagione bianconera è quasi completamente da dimenticare: soltanto la qualificazione alla prossima edizione della Champions League potrebbe essere utile. Il ds Giuntoli rivoluzionerà la rosa a disposizione del prossimo allenatore: in pole resiste sempre Antonio Conte pronto a dire addio al Napoli. Juventus, nuovo rinforzo da Madrid: lo manda Simeone – Lapresse – calciomercato.it  Nuovo intreccio suggestivo in casa Juventus... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, nuovo rinforzo da Madrid: lo manda Simeone

Altri articoli sullo stesso argomento

Juventus, Conte nuovo allenatore: primo rinforzo dal Real Madrid

Sta prendendo forma la nuova Juventus, con Antonio Conte in pole per la panchina. Per attrarlo, il club bianconero punta a un primo rinforzo dal Real Madrid.

Nuovo sponsor Juventus: quando debutterà sulle maglie dei bianconeri? Ufficiale, ecco le partite in cui vedremo già Jeep e Visit Detroit

La Juventus ha annunciato il suo nuovo sponsor per la stagione 2025/26: Jeep, che torna a featured sulle maglie dei bianconeri.

Nuovo sponsor Juve: sarà anche sulle maglie di Juventus Next Gen, Juventus Women e Juve Primavera? Comunicato ufficiale che svela tutto

La Juventus ha annunciato il suo nuovo sponsor, Visit Detroit, che sarà visibile anche sulle maglie delle squadre Juventus Next Gen, Juventus Women e Juve Primavera.

Ne parlano su altre fonti

Juventus, nuovo rinforzo da Madrid: lo manda Simeone

Segnala calciomercato.it: Una nuova svolta da Madrid per conoscere il primo rinforzo di Antonio Conte. Simeone ha già dato l'ok per la sua cessione: la verità ...

Juventus, Conte nuovo allenatore: primo rinforzo dal Real Madrid

Si legge su calciomercato.it: La Juventus mette gli occhi in casa Real Madrid per convincere Antonio Conte: nuovo innesto di alto profilo per i bianconeri ...

Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Real Madrid

Da tuttojuve.com: Il giorno dopo l'addio di Carlo Ancelotti nella sua ultima apparizione sulla panchina del Real Madrid e al Santiago Bernabeu, è arrivata ...

??STIPENDIO DA 6 MILIONI! LA JUVENTUS DEFINISCE UN NUOVO RINFORZO PER L'ATTACCO! IN ARRIVO GRATIS!??