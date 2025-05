Juventus missione compiuta per Tudor | ma che sofferenza col Venezia!

La Juventus raggiunge l'obiettivo di qualificarsi per la prossima Champions League, ma la vittoria sul Venezia è stata tutt'altro che facile. Igor Tudor, alla guida della squadra, ha vissuto un match ricco di tensione e sofferenza. Nonostante le difficoltà, il verdetto finale premia i bianconeri, pronti a tornare tra le élite del calcio europeo. Una giornata indimenticabile, segnata da emozioni forti e un traguardo meritato.

VENICE, ITALY – MAY 25: Igor Tudor of Juventus during the Serie A match between Venezia and Juventus at Stadio Pier Luigi Penzo on May 25, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Daniele Badolato – Juventus FCGetty Images) Il verdetto è definitivo: la Juventus è qualificata alla prossima Champions League, mentre per il Venezia arriva la retrocessione in Serie B. Finisce 2-3 allo stadio Pier Luigi Penzo, al termine di una sfida combattuta, ricca di emozioni e colpi di scena. Ai gol di Fila e Haps per i lagunari, rispondono Yildiz, Kolo Muani e Locatelli su rigore per i bianconeri. Avvio shock: Fila punisce la Juve, ma Yildiz e Kolo Muani ribaltano...

