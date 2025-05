Juventus Locatelli | "Complimenti a tutti anche se abbiamo fatto errori Tudor ci ha dato una mano"

Manuel Locatelli, protagonista di una prestazione notevole, ha commentato il suo apporto alla Juventus dopo la vittoria in campionato. Riconoscendo gli errori, il centrocampista ha sottolineato l'importanza del supporto di Tudor e l’unità della squadra. Con un rigore trasformato alla perfezione, Locatelli ha dimostrato grande carattere, contribuendo in modo decisivo al successo dei bianconeri.

Decisivo con un rigore calciato alla perfezione e autore di una prova di grande carattere, Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di Sky Sport... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

