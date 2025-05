Juventus la posizione di De Laurentis su Conte

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha dichiarato di rispettare la libertà di Antonio Conte, ex allenatore del Napoli. Pur mantenendo un equilibrio tra rispetto e ambizione, De Laurentiis lascia aperta la porta a future collaborazioni, senza escludere possibilità nel mondo del calcio. Un'interpretazione che riflette la volontà di mantenere rapporti positivi e un atteggiamento aperto alle opportunità, senza preclusioni sul percorso professionale di Conte.

Un equilibrio tra rispetto e ambizione Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, si esprime con chiarezza sul futuro di Antonio Conte, allenatore che ha guidato la squadra al trionfo in Serie A. Intervistato da DAZN, sottolinea la libertà dell'allenatore: "Mai dire mai. Gli allenatori hanno una personalità da rispettare, senza

