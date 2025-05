Juventus in Champions Roma in Europa League e Fiorentina in Conference

Concluse le emozioni della 38/a giornata di Serie A, la Juventus si guadagna un posto in Champions League, battendo il Venezia 3-2 grazie a un rigore di Locatelli. La Roma festeggia la sua qualificazione in Europa League con un convincente 2-0 sul Torino, mentre la Fiorentina centra l'accesso alla Conference League. Un finale di campionato ricco di adrenalina e sorprese per le squadre italiane.

La Juventus supera 3-2 il Venezia nel match valido per la 38a e ultima giornata di Serie A e si qualifica per la prossima edizione della Champions League, chiudendo il campionato al quarto posto. Decisivo il rigore trasformato da Locatelli al 28' della ripresa. La Roma vince 2-0 in casa del Torino (gol su rigore di Paredes e rete di testa di Saelemaekers) e si piazza quinta, mentre la Lazio crolla in casa contro il Lecce, in gol con Coulibaly prima dell'intervallo, e spiana la strada alla Fiorentina, che batte 3-2 in rimonta l'Udinese, con Kean autore del gol che vale l'Europa al 37' della ripresa...

