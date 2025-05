Juventus in Champions League Lazio senza coppe! E altri 2 verdetti

L'ultima giornata di Serie A ha riservato sorprese e verdetti decisivi. La Juventus conquista un posto in Champions League, mentre la Roma si accontenta dell'Europa League. La Lazio, dopo una sconfitta in casa, rimane a bocca asciutta, senza accesso alle coppe europee. Invece, la Fiorentina si assicura un posto in Conference League, chiudendo così una stagione vibrante e ricca di emozioni per le squadre italiane.

