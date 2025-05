Juventus in Champions League il verdetto ufficiale dopo la sfida contro il Venezia! Centrato il grande obiettivo stagionale dei bianconeri

La Juventus conquista l'accesso alla Champions League dopo la vittoria contro il Venezia, centrandosi così un obiettivo cruciale della stagione. Nonostante le difficoltà incontrate, come infortuni e un cambio in panchina, i bianconeri hanno dimostrato resilienza e determinazione. Scopriamo tutti i dettagli di questa storica qualificazione che segna un importante passo per il futuro della squadra.

Juventus in Champions League, il verdetto ufficiale dopo la sfida contro il Venezia: tutti i dettagli. La Juve batte il Venezia e si qualifica alla prossima Champions League! Dopo un’annata sicuramente complicata, con tanti infortuni, il cambio in panchina e risultati non in linea con le aspettative, i bianconeri centrano il grande obiettivo stagionale: entrare tra le prime 4 della Serie A. Le reti di Yildiz e Kolo Muani sono state decisive per ribaltare una partita iniziata in salita e conquistare il quarto posto. Scatta il rinnovo automatico per Tudor che sarà in panchina almeno fino al Mondiale per Club... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus in Champions League, il verdetto ufficiale dopo la sfida contro il Venezia! Centrato il grande obiettivo stagionale dei bianconeri

