Juventus in Champions League arriva il commento di Ardoino | ecco cosa ha scritto il CEO di Tether dopo il successo dei bianconeri – FOTO

La Juventus è ufficialmente qualificata per la prossima Champions League, grazie alla vittoria contro il Venezia. Questo traguardo ha suscitato entusiasmo tra i tifosi bianconeri, che si sono scatenati sui social. Tra le reazioni, spicca il commento di Paolo Ardoino, CEO di Tether, che ha condiviso le sue riflessioni sul successo della squadra. Ecco le sue dichiarazioni e il loro significato nel contesto attuale del calcio internazionale.

Juventus in Champions League, arriva il commento di Ardoino: tutte le dichiarazioni del CEO di Tether. La Juventus è ufficialmente qualificata alla prossima Champions League. Il verdetto dopo la vittoria contro il Venezia ha fatto scatenare il popolo bianconero sui social con anche il commento del CEO di Tether, secondo azionista del club. Un messaggio semplice che ha però fomentato ancora di più i tifosi della Juve dopo questa grande ultima giornata di campionato 202526.? Juventus in Champions League?? — Paolo Ardoino? (@paoloardoino) May 25, 2025 MESSAGGIO – «Juventus in Champions League».

