Juventus in Champions Lazio ko | tutti i verdetti dell’ultima giornata La classifica finale

La corsa europea si è chiusa nel segno della Juventus, che centra la qualificazione alla prossima Champions League grazie alla vittoria per 3-2 a Venezia. I bianconeri, guidati da Igor Tudor, concludono il campionato al quarto posto. Insieme a loro, nel massimo torneo continentale andranno il Napoli, campione d’Italia con 82 punti, l’ Inter e l’ Atalanta. In Europa League ci va la Roma, che ha chiuso la stagione con un successo per 2-0 sul campo del Torino. Una vittoria particolare: è stata l’ultima partita da allenatore per Claudio Ranieri, che ha annunciato l’addio al calcio proprio in settimana... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Juventus in Champions, Lazio ko: tutti i verdetti dell’ultima giornata. La classifica finale

